Sem trégua, Covid faz mais duas vítimas nesta quinta-feira, oito só em fevereiro

Alegrete soma mais dois óbitos em decorrência da Covid-19, nesta quinta-feira(18). Os dois pacientes são do sexo masculino e estavam internados na Santa Casa de Alegrete. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, um dos homens estava hospitalizado na UTI Covid desde o último dia 13 de fevereiro, ele tinha 74 anos. Já o outro chegou à Santa Casa no dia 28 de janeiro onde permaneceu até o dia de hoje. Ele estava com 63 anos.

A Secretaria de Saúde do Município, também, confirmou que ambos vão contabilizar para Alegrete, pois eram residentes na cidade. Essa observação foi em razão de que um foi sepultado em Manoel Viana.

O número de óbitos neste mês chega a 8 em apenas 18 dias. Neste período também houve o alerta de um outro pico a partir do próximo dia 26 em razão do feriadão de Carnaval. Assim como, uma ascendência nas mortes em março.

Esses dados são do estatístico, o advogado Marco Rego responsável pelos gráficos e índices relacionados à pandemia.

Atualmente são 4.467 casos confirmados, com 3.909 recuperados, 502 ativos (493 estão ativos em isolamento domiciliar e 07 hospitalizados positivos de Alegrete e 59 óbitos.

Foram realizados 18.243 testes, sendo 13.745 negativos, 4.467 positivos e 31 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 561 pessoas.