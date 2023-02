Processo contra Bocão continua e vereador diz estar tranquilo

O processo continua em andamento, conforme o presidente da Comissão de ética da Câmara, vereador Vagner Fan que informa que a comissão vai se reunir no próximo dia 16 de fevereiro e, dentre uma das pautas, consta esse processo.

O vereador Fábio Perez ( PV) disse que está com todas as provas. Disse que, inclusive, votou farorável para que o processo fosse avante – Se diz tranquilo salientando que não houve rachadinha e nem homofobia e seu foco é no trabalho pela comunidade.

Entenda

O relato à ouvidoria informa que dentro do gabinete do vereador, um de seus assistentes parlamentares destacou que ele se utilizava de seu cargo para solicitar valores indevidos ou que realizava atividades das quais não seriam de sua obrigação como, por exemplo, pagar contas particulares do vereador e realizar recargas de celulares para seus familiares com rendimento próprio.