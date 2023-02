Camelôs correm o risco de serem despejados em março

A situação sobre o novo local para o camelódromo de Alegrete tem gerado uma tremenda dor de cabeça para os proprietários de bancas e a Prefeitura.

Conforme decisão judicial proferida no processo sob número 5000950-68.2014.8.211.0002/RS , ajuizado em 2014, pelo Ministério Público, a prefeitura possui prazo de seis meses para regularizar através de licitação pública, o uso de espaço público da Praça General Osório, situação na qual se inserem os camelôs.

O prazo judicial expira no dia 6 de março, quando terá de ser cumprida uma ordem despejo. A data abala os comerciantes que estão buscando soluções para continuação da atividade no município.

Tradicional ponto de comercialização será extinto em 2023

Segundo a Secretária de Desenvolvimento Econômico Caroline Figueiredo, não há possibilidade de licitar o referido espaço, justamente por ser uma área pública. Há décadas funcionando num dos lados da praça General Osório, conhecida como praça Nova, o camelódromo de Alegrete é composto de 36 bancas, gerando o sustendo de centenas de famílias, já que muitas possuem de dois a quatro funcionários.

Camelôs terão de buscar um local privado para continuarem as atividades

Na última segunda-feira (6), uma reunião no centro administrativo reuniu prefeitura e uma comissão formada pelos camelôs para solucionar o problema.

Diante do caso, comerciantes montaram uma comissão para deliberar ações acerca da situação. Segundo os trabalhadores, a prefeitura não disponibilizou um novo local para realocar as bancas.

Conforme acertado no encontro, a Prefeitura vai tentar uma reunião no Ministério Público para prorrogar o prazo.

Localizado em uma lateral da praça, camelódromo oferece uma diversidade de produtos

Para os comerciantes a situação é desesperadora, alguns admitem que já estão sem dormir, só pensando no despejo.

Donos de bancas estão preocupados com a situação

Com uma associação formada, os camelôs já estão com um advogado pleiteando um recurso para protelar o prazo, que expira no início do mês de março próximo.

Desde maio de 1994 na praça General Osório, no governo de José Rubens Pillar, agora será necessário a Prefeitura apresentar um novo local para realocar o camelódromo de Alegrete.

Bancas já foram alvos de furtos Local não contempla banheiros

A expectativa da comissão é que na próxima semana ocorra uma definição sobre o caso. A reportagem do PAT, tentou contato com o prefeito Márcio Fonseca do Amaral e com a Secretária de Desenvolvimento Caroline Figueiredo, e até a publicação aguardava o retorno que deve ocorrer durante a manhã.