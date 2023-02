Unidade militar de Alegrete realiza seleção complementar no noroeste gaúcho

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Comissão de Seleção teve a missão de selecionar os jovens designados que prestarão o Serviço Militar Inicial, neste ano. Foram diversas atividades para esse fim, tais como entrevista e inspeção de saúde.

Feira de produtos da agricultura familiar foi lançada; evento será na primeira semana do mês

A equipe da Comissão de Seleção Complementar percorreu as seguintes cidades do Rio Grande do Sul: Pontão, Passo Fundo, Tapejara, Getúlio Vargas e Erechim.

Camelôs correm o risco de serem despejados em março

Esta fase é para que o jovem se apresente na Organização Militar designada, a fim de realizar novos exames e entrevistas para que, dentro de suas aptidões pessoais e dos critérios estabelecidos, sejam escolhidos para prestar o Serviço Militar Inicial Obrigatório.

A unidade militar ainda não divulgou o cronograma de apresentação dos novos soldados que integrarão o Batalhão de Engenharia em Alegrete.

Fotos: 12ºBE