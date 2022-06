Ciclista alegretense inicia hoje disputa no Andorra MTB Classic Pirineus

O ciclista alegretense Sérgio Soares Cruz radicado em Caxias do Sul, inicia nesta quarta-feira (29), a disputa no 2022 Andorra MTB Classic Pirineus.

Ciclista na sua primeira prova na Europa

A prova é composta por 4 etapas e o alegretense faz dupla com o porto-alegrense Mateus Zandoná, ciclista experiente em provas como Cape Epic e outras maratonas pelo mundo.

Expectativa para uma boa prova,

Gaúchos pronto para largada

A largada em Andorra na localidade de La Massana, acontece nesta quarta-feira com o prólogo de 19km e uma altimetria de 1.442. Já a 1ª etapa na quinta terá 42km com 2.120 de elevação. a 2ª etapa terá um percurso de 60km com uma altimetria de 2.322. Já a última etapa é de 49km com 2.203 de altimetria no ponto mais alto.

Sérgio e Zandoná largam na categoria open, considerada a elite da prova, em virtude da soma das idades não contemplar a categoria gran master. Mas o alegretense explica que neste ano é para conhecer a prova e ver como será o rendimento.

Os fãs de mountain bike podem acompanhar a ação Andorra MTB Classic-Pyrenees nas redes sociais da corrida, bem como no site do evento www.epic-series.com/andorra . A ação começa com a trilha de tempo do Prólogo na manhã de quarta-feira às 10:00, hora local. As mulheres de elite começam sua corrida a partir das 12h27, enquanto as dezesseis equipes masculinas de elite finais partem das 12h43.

Andorra, um dos principais palcos do MTB mundial

“Quero agradecer primeiramente a Deus, por me dar saúde para praticar meu esporte, e depois agradeço ao Mateus por essa incrível oportunidade. Tenho certeza que será de muito aprendizado. Uma experiência única. Agradeço também aos meus patrocinadores e apoiadores, que acreditam no meu potencial, e a minha família, por serem minha base e fortaleza” comentou o alegretense.

Ciclista alegretense vai para seu maior desafio na bike

Fotos: reprodução