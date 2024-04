Alegrete realiza curso de empreendedorismo voltado às mulheres do campo

Programa mulheres em campo é um programa destinado a desenvolver competências de empreendedorismo e gestão visando o desenvolvimento pessoal e da propriedade rural das mulheres do Campo.

Exclusivo para mulheres, apresenta conteúdos estruturados em cinco módulos, com os seguintes temas: diagnóstico da propriedade rural e características empreendedoras, planejamento, custos de produção, indicadores de viabilidade e comercialização e desenvolvimento pessoal.

Curso mulheres no campo- SENAR

Podem participar do programa mulheres acima de 18 anos, produtoras rurais, com escolaridade mínima de 5º ano para uma carga horária de 4h de atividades em cinco encontros de 8 h, em um intervalo de 7 dias entre eles.

Milene Londero, uma das participantes do curso informa que durante os encontros as participantes tiveram a oportunidade de se envolver em dinâmicas e atividades de grupos, individuais quanto com a família, bem como estudos de casa e o outras formas de exposições que tornaram o aprendizado mais efetivo e interessante.

O curso é oferecido pelo SENAR/RS em parceria com Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete e Sindicato Rural de Alegrete.