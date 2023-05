Rústica do Trabalhador reúne 174 atletas numa manhã fria de domingo em Alegrete

A temperatura de 8ºC não foi obstáculo para 174 atletas que completaram a 37ª edição da tradicional Rústica do Trabalhador em Alegrete. O evento que foi transferido do dia 1º de Maio, só pode ser realizado no último domingo (28), em virtude do calendário de eventos na cidade.

Eram 8h30min, quando um pelotão colorido se formou na Eurípedes Brasil Milano de frente aos banheiros públicos do parque Nehyta Ramos. A largada única contemplou os dois percursos de 4 e 8km. Os dois trajetos contornavam o parque em direção a Alexandre Lisboa e seguiam pela avenida Tiaraju.

Num total de 104 corredores, 57 no masculino e 47 no feminino contornaram um pouco antes do Centro Social, já 70 atletas fizeram a volta no acesso ao bairro Saint Pasteur, pela Tiaraju. Na prova maior, 52 homens e 18 mulheres concluíram os 8km.

O alegretense Vitor Kostuslki precisou de 13’13” para vencer nos 4km. No feminino o título ficou com Jucélia Franco (17’39”). Confira os pódios na geral masculina e feminina dos 4 km:

Na disputa dos 8km, o vianense Odacir Hautter foi o vencedor com 27’35. No feminino, Kaline de Araújo levou a melhor entre as 18 mulheres que desafiaram a distância numa manhã fria com cara de inverno. Kaline precisou de 37 minutos e 58 segundos para completar o percurso.

A organização da Rústica do Trabalhador premiou os cinco primeiros nas gerais das provas com troféus e os três primeiros em cada categoria com medalha. Todos atletas ao cruzarem o pórtico de chegada receberam a medalha de participação. Uma prova simbólica entre crianças foi realizada no intervalo das provas, com medalhas para gurizada que correu num trecho da Eurípedes. Os atletas que optarem por adquirir fotos do evento podem acessar o link:

https://paulogermanofotografia.fotop.com.br/fotos/

Confira a listagem final oficial das provas:

Fotos: Paulo Germano