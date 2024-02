Procon de Alegrete tem reunião em Santa Maria com foco no direito do consumidor

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, juntamente com o Procon, participou de uma reunião na sede da posto do direito do consumidor de Santa Maria na última terça-feira (06).

O objetivo foi discutir questões relacionadas à regulação da energia elétrica, especialmente aquelas que afetam os consumidores, como parcelamentos, recuperação da voltagem e prazos para restabelecimento de energia, principalmente em áreas rurais de Alegrete.

Ficou acordado incluir representantes do Procon, Ministério Público e Defensoria Pública nas próximas reuniões para fortalecer a defesa dos direitos dos consumidores e desenvolver projetos em benefício da população.