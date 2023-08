Irmã faz dramático apelo para localizar o irmão desaparecido; ela teme que ele tenha sido assassinado

Share on Email

Em um comovente apelo, Viviane Pinto, moradora do bairro Renascer, entrou em contato com o PAT para compartilhar sua angústia e sofrimento diante do desaparecimento de seu irmão, Flávio Pinto dos Santos, de 28 anos. A família vive um verdadeiro tormento desde que Flávio desapareceu, e Viviane está em uma busca incansável por respostas que possam fornecer o local onde ele está ou o corpo, pois ela teme que o irmão possa ter sido vítima de um homicídio.

O drama se intensifica diante da ausência de notícias. Viviane relata que desde que registrou o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de seu irmão, tem recebido mensagens preocupantes sugerindo que ele pode ter sido assassinado.

“É um desespero ainda maior para todos os familiares devido à ausência de qualquer contato dele. Eu apenas quero dar um enterro digno para ele, imploro para que as pessoas enviem mensagens anônimas para a polícia, mas que indiquem a localização do corpo”, desabafa Viviane que não contém às lágrimas.

Diante da situação, a alegretense relata que não consegue comer ou dormir e mudou-se temporariamente de sua casa no bairro Renascer para a Vila Nova, onde Flávio foi visto pela última vez, na rua Arthur Hormain, em 7 de agosto.

A Polícia Civil foi acionada e está ativamente investigando o caso. Viviane apela à comunidade por qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Flávio, não importando quão pequena possa parecer. Ela pede que, se alguém tiver alguma informação relevante, entre em contato com a Polícia Civil pelo número 3427-0300 ou com a Brigada Militar pelo número de emergência 190.