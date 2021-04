Procon identifica redução nos preços dos combustíveis, e encontra gasolina a R$ 6,29 em Alegrete

Compartilhe















O Procon realizou mais um levantamento dos preços dos combustíveis aplicado pelos postos em Alegrete.

A pesquisa foi realizada no último dia do mês de março e revelou os preços dos combustíveis no município. Para os técnicos do Procon em relação a última pesquisa feita no inicio de março, houve uma pequena redução nos preços da gasolina comum e gasolina aditivada, enquanto o preço dos outros produtos apresentaram pequenas oscilações.

Conforme dados do Procon, no dia 16 de março, a gasolina comum mais barata era comercializada por R$5,87 e o maior valor encontrado foi de R$6,09. Já no final de março, a gasolina comum foi encontrado por R$5,77 e o maior preço R$6,08.

Em relação a gasolina aditivada, na primeira quinzena de março, o menor preço era de R$5,89 e o maior preço estava em R$6,19. No final de março, o valor mais baixo foi R$5,79 e o maior preço ficou em R$6,29.

O óleo diesel comum mais barato encontrado na primeira quinzena custava R$4,17 e agora, no último dia do mês, foi encontrado por R$4,15. Na primeira quinzena de março, o óleo diesel mais caro custava R$4,49, ao final do mês permaneceu estável no mesmo valor.

O valor do óleo diesel S10 oscilou levemente entre primeira e a segunda quinzena de março, apresentando atualmente preços entre R$4,23 o mais barato, e R$4,53, o mais caro. Em relação ao Etanol, o menor preço encontrado foi de R$5,19 e o maior preço de R$5,60 por litro.

Foram visitados 16 estabelecimentos em Alegrete e a pesquisa completa com os valores pode ser conferida no link: https://www.alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1617277579-475.pdf

Júlio Cesar Santos Fonte:DpCom/PMA