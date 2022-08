Cavalgada da chama já se encaminha em direção à Fronteira

No dia 14 de agosto, ostentando a melhor pilcha e em cavalos bem encilhados, a caravana da chama crioula da 4ª Região tradicionalista saiu de Canguçu onde foi gerada a centelha.

Eles vêm por estradas paralelas à BR 293, por motivos de segurança, e conforme Cléo Trindade já estão em Santana do Livramento. Nestes dias, esses gaúchos tendo a presença de duas mulheres de Uruguaiana, enfrentaram chuvarada, frio e as intepéries da natureza em nome do amor às tradições do RS.

Cavalgada da chama crioula vindo para o Alegrete

A cavalagada que conduz a chama tem 12 cavalarianos, das cidades de Alegrete, Uruguaiana e Quaraí. Juntos rodam os caminhões de apoio que levam mantimentos, aperos e mais animais, já que a medida que alguns cansem, vão sendo trocados.

Gaúcha que integra a cavalgada da chama crioula

Marco Saldanha Junior, coordenador da 4ª Região Tradionalista, informa que em uma parte do trajeto, entre Dom Pedrito e Bagé, por uma estrada de chão um dos caminhões de apoio atolou e teve que ser puxado com trator.

Cavalgada da Chama

A cavalgada da chama chega dia 10 no Marco das Três Divisas de onde será distribuída a centelha aos 4 municípios da 4ª Região Tradicionalista.