ANP testa qualidade dos combustíveis em Alegrete e Procon adverte lojas de conveniência

Um público de 150 pessoas, representando os Procons de todas as cidades gaúchas, participou do encontro que tratou de temas relevantes em relação à defesa e aos direitos do consumidor. A programação incluiu temas pertinentes que envolvem os consumidores gaúchos e que inevitavelmente chegam às salas do Procon, que deve estar preparado para auxiliar os consumidores nas mais diversas situações.