ANP testa qualidade dos combustíveis em Alegrete e Procon adverte lojas de conveniência

O Procon juntamente com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, realizou testes da qualidade dos combustíveis revendidos nos postos de combustíveis no município de Alegrete.

Segundo Geferson Maidana Cambraia diretor do órgão de defesa do consumidor em Alegrete, foram realizados testes na gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel comum e óleo diesel S10. Também foram analisados os preços nos produtos das lojas de conveniência nos estabelecimentos visitados.

Além do Diretor do Procon, participaram da operação o fiscal do Procon Luiz Antônio Rogoski e o fiscal da Agência Nacional do Petróleo, Stefan Nicolas. Segundo a ANP, dois postos foram fiscalizados por denúncia e outros três escolhidos de forma aleatória.

Conforme apontaram os técnicos, o resultado da fiscalização foi satisfatório, pois todos os testes realizados estavam dentro do padrão de qualidade aprovado pela ANP.

Quanto as Lojas de conveniência, alguns estabelecimentos foram advertidos e terão que regularizar todos os produtos com falta de precificação nos produtos vendidos. Todos eles tem o prazo de sete dias, a contar desta quarta-feira.

O objetivo principal desta Operação foi de verificar qual é o nível de qualidade dos combustíveis que são oferecidos aos consumidores. “Podemos dizer que é satisfatório e que não há nenhum problema quanto ao nível de qualidade dos combustíveis comercializados em Alegrete”, afirmou Maidana.