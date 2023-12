Mega-Sena acumula e prêmio principal vai a R$ 27 milhões

Share on Email

A quina teve 24 apostas ganhadoras e cada uma vai pagar R$ 73.841,14. Já a quadra registrou 1.798 acertadores. Eles vão receber individualmente R$ 1.408,06. Pela sexta vez seguida, o prêmio acumulou e nessa quinta-feira, os brasileiros terão uma nova chance de ficar milionário.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. O sonho de se tornar um milionário poderá levar muitos apostadores às lotéricas e o acertador das dezenas pode levar pra casa mais de 27 milhões, um super prêmio.