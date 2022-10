Produtor mobiliza forças de segurança e evita furto de mais de 100 animais bovinos

Share on Email

Produtor rural faz um alerta ao evitar um prejuízo de cerca de 300 mil reais, no interior de Alegrete.

Jean Silveira, disse ao PAT, que a propriedade fica próxima à cidade, cerca de 5 Km, na localidade do Caverá e, no último final de semana, se deparou com uma situação que deve deixa todos de sobreaviso.

O produtor disse que recuperou 100 reses que foram retiradas de uma invernada, onde são racionadas, o que pode assegurar que a retirada foi na noite de quinta-feira ou madrugada de sexta-feira. Jean pontuou que as reses foram removidas a cavalo, com no mínimo três pessoas.

“Essa invernada, fica nos fundos, e o acesso não é muito fácil”- destacou.

Jean acrescenta que na sexta-feira à tarde, devido à marca, foi informado que havia alguns animais de sua propriedade próximo ao Pólo, o que já estranhou pois é bem distante de onde estavam. No primeiro momento, sem saber a quantidade, pensou que fosse um fato isolado, porém, ao chegar e se deparar com uma tropa percebeu que tinha algo errado.

Ele acionou a Polícia Civil Decrab e a Brigada Militar – Patrulha Rural e diante das investigações preliminares foi informado por moradores da localidade que dois caminhões(um vermelho e outro branco), estavam nas adjacências, na madrugada de sexta-feira(21) e não é usual passar veículo de grande porte. Certamente seriam usados para o transporte dos animais.

Por algum motivo, os animais não foram carregados o que indica que os suspeitos iriam retornar ao local, caso, o proprietário não tivesse identificado os animais antes da segunda tentativa.

“As reses passaram por dois campos e são animais mansos, pois são racionados. Não iriam sair neste número. Tudo indica que teria sido mais uma tentativa de crime de abigeato, além disso, ainda faltam sete animais”- explica.