Alegrete completa 191 anos com avanços e desafios

Neste dia 25 de outubro, Alegrete comemora 191 anos, data em que foi elevado à categoria de vila e teve o início da marcação de seu território. Quando se fala no Alegrete, impossível não lembrar o “Canto Alegretense”, uma das canções mais conhecidas do Rio Grande do Sul. A música foi composta pelos irmãos Nico e Bagre Fagundes entre 1979 e 1980.

Alegrete 191 anos por Eduardo Silveira

O maior Município em extensão territorial do RS é um dos maiores do Brasil com sua economia baseado no setor agropecuário, tem hoje uma realidade diferente que passa pelo desenvolvimento.

E visível na área urbana, as melhorias de mobilidade urbana, recentemente com a Avenida da Integração, fazendo um anel rodoviário pela Avenida Braz Faraco. Os investimentos com grandes empreendimentos, também, cresceram nos últimos anos mudando o mapa da economia de Alegrete. Lojas de grandes redes, mercados, energia solar são uma realidade por aqui. O crescimeto da área de soja estimada em 100 mil ha para 2023 poderá trazer mais recursos e novos investimentos ao mercado imobiliário e empresas.

Na gastronomia, a cidade se destaca e mostra novos locais e iguarias para serem degustadas.

Não podemos esquecer que temos uma das maiores guarnições do RS com seis unidades e mais de 2 mil miliatres que, com certeza, injetam e ajudam a economia local.

E,nas ruas, o povo fala dos 191 anos como João Vargas, aposentado, que destaca o comércio que aumentou e melhorou muito com alternativas às pessoas.

O fotógrafo, Derli Ribeiro Soares, diz que numa passagem pela Zona Leste ficou impressionado com a mudança daquela região, com construções de prédios e que ainda evolui no sentido de ter grandes lojas de rede, sem esquecer da Unipampa que deu esse up a cidade – É preciso mais indústrias para empregar mais gente, atesta.

Derli Ribeiro Soares – fotógrafo

A técnica de enfermagem, Viviane Lee de Souza, diz que ama Alegrete, que a cidade melhorou bastante nos ultimos anos e até gerou mais emprego com esta quantidade de lojas. – Acredito que é necessário ter algum incentivo para o primeiro emprego, porque ninguém nasce sabendo sendo necessário ajudar quem quer trabalhar.

Viviane Lee com as filhas

Já Peterson Barcelos, que trabalha em loja de eletrodomésticos, destaca a pavimentação, melhoria da mobilidade, a UNIPAMPA como universidade pública. Acredito que o Poder Público tem que criar mecanismos para incluir jovens em cursos ou ofinas de aprendizados e direcionar focos, porque vejo eles muito perdidos- sem perspectivas.

A empresária Elza Nogueira destaca que nos 191 anos de Alegrete destca a melhoria e construção com uso de tecnologias, a mobilidade em bairros e diz que tem que vir mais indústrias para dar mais emprego e melhorar ainda mais a cidade, já que no agro estamos crescendo e isso impulsiona outras áreas, salienta.

O jovem Davi Oliveira Nunes, de 27 anos, fala que a vinda de lojas de rede gerou mais emprego, ruas asfaltadas tirando o pó das casas das pessoas. Ele só diz que o atendimento na UPA tem que ser mais rápido, porque sua mãe de 62 anos tem cardiopatia, assim como muitos outros e chega lá e demora muito.

Thiana Ligório destaca o asfalto nos bairros e acredita que se deva dar mais atenção às escolas no sentido de ajudar os jovens terem uma luz, no sentido de formação e diversificar a atividade. Acredito até em escola em turno integral.

O que diz o Prefeito dos 191 do Município

O que queremos para os próximos 191 anos? O clima de comemoração que toma conta neste 25 de outubro é merecido e simbólico. Mas como a cidade tem pressa, para além da bela programação que com alegria celebra a história do nosso povo, devemos nos questionar e trabalhar por tudo o que ainda precisamos e queremos conquistar.

Tenho muito orgulho de ser o Prefeito dos 191 anos. Não é segredo para ninguém que era um sonho. E ciente de toda a responsabilidade que vem com a confiança conferida pela população, sei da urgência de construirmos avanços para problemas históricos. Depois de passarmos os momentos mais críticos da pandemia, o amor pela vida na cidade ganhou novo sentido. Alegrete vive um momento de retomada da autoestima, que tem um conjunto de significados. E, nesse movimento natural, a prefeitura entra como base para transformações há muito tempo esperadas.

A população mais vulnerável, que sofreu as piores consequências da crise econômica, precisa de alternativas concretas para retomar a autonomia de sustentar suas famílias. Saúde, educação, transporte, habitação, assistência social, inclusão digital, desburocratização, empreendedorismo. São muitas as frentes que precisam de mudanças urgentes. E também são muitos os avanços concretos que estamos tirando do papel, numa máquina pública que se não conseguir facilitar, não pode atrapalhar o progresso, seja em qual área for. Não existem soluções mágicas, existe governança resolutiva.

Reativamos o aeroporto depois de 40 anos, gerando negócios, trazendo novos empreendimentos. Depois de 13 anos finalizamos a obra do arroio Regalado, entregamos a avenida Tiaraju, planejamos a futura avenida Caverá, o parque linear, além de investirmos no Clickideia para nossas crianças, nos chromebooks e notebooks para as escolas. O case de sucesso da prefeitura: Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEEP, aplicado na rede pública municipal numa parceria entre Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e SEBRAE-RS. Um baita projeto inovador que mostra os novos rumos da educação. Alegrete da Feira do Livro, do FAC, do Carnaval que será retomado com investimentos da prefeitura. Conquistamos o selo Diamante para a Casa do Empreendedor do Alegrete, do Pampatec e nos faz hoje uma referência em inovação e tecnologia. Alegrete que soma 445 matrículas fundiárias entregues para famílias nos bairros Nova Brasília, Getúlio Vargas e Sepé Tiaraju, mais um importante marco na expansão da inclusão social, habitação e da qualidade de vida no Município. Alegrete das energias renováveis, do quiosque, das praças e parques, do frigorífico, das agroindústrias, da tradição e da cultura. A capital da linguiça campeira, do arroz, da pecuária, do agronegócio. Alegrete de Mario Quintana, Oswaldo Aranha, João da Cunha Vargas. Alegrete referência em vacinação e de mais de 30 milhões investidos em infraestrutura.

O nosso Alegrete para o qual dediquei toda a minha vida pública e pelo qual seguirei batalhando, incansavelmente, nesses próximos dois anos à frente da prefeitura é uma cidade boa para as pessoas. E, se trabalharmos juntos, como sociedade, eu vejo no nosso horizonte um baita chão com ainda mais diversidade, respeito a quem pensa diferente, parcerias para construir soluções, solidária para estender as mãos nos momentos de crise, que tenha trabalho e lazer para todos, que coloque menos ideologias particulares acima dos interesses coletivos. O futuro de Alegrete é agora.

Márcio Amaral, Prefeito de Alegrete.