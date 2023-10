A semeadura do arroz no Rio Grande do Sul atingiu 54,6% nesta semana, conforme o Instituto Rio Grandense do Arroz. Até o momento, foram semeados 492.734 hectares dos 902.424 ha previstos.

Os dados são tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga a partir de informações levantadas pelos Nates da autarquia.

Mulheres são maioria em todas as regiões do Brasil pela primeira vez

Conforme os números divulgados, a Fronteira Oeste já semeou 174.769 ha dos 269.305 ha previstos, atingindo um percentual de 64,90%. O Rio Grande do Sul, Estado que representa mais de 70% da produção brasileira de arroz, entrou o mês de outubro com a menor área cultivada dos últimos tempos.

Além das causas que já eram previstas, como a falta de acesso ao crédito de aproximadamente dois terços dos produtores e os baixos preços de comercialização e, atualmente, abaixo de R$ 37,00 por saca de 50 quilos, em casca no Estado, o clima também atrapalhou.

Homem é condenado a mais de 25 anos pela morte do promoter Gege em Alegrete

A ocorrência de chuvas semanalmente não tem ajudado na evolução do plantio. No início de setembro foi a falta de umidade no solo, mas na reta final do mês as chuvas passaram a atrapalhar a semeadura, exceto nas regiões que adotam o sistema pré-germinado. Depois do temporal que causou danos em outras culturas no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, o tempo deu uma trégua e a semeadura avançou na região, consolidando a segunda maior área de plantio já efetivado, atrás apenas da Zona Sul, que atingiu 93.33%.