“Um toque para salvar” foi mais uma ação de prevenção ao câncer de mama

A iniciativa teve como objetivo alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e compartilhar o amor de Deus para incentivar o tratamento.

O evento contou com atividades variadas, incluindo música, distribuição de lembranças e uma palestra esclarecedora ministrada pela Dra. Nívea Souza. Durante sua apresentação, a Dra. Souza enfatizou a disponibilidade de exames gratuitos nos postos de saúde não apenas em outubro, mas durante todo o ano. O foco era claro: encorajar as mulheres a cuidarem de sua saúde, praticarem o autoexame regularmente e lembrar que o cuidado com a saúde deve ser uma prática constante.

Um momento tocante do evento foi o testemunho de Quelen Costa dos Santos, uma sobrevivente do câncer de mama, que compartilhou sua história de superação. Sua narrativa emocionou as mais de 27 mulheres que participaram do evento.

A participação ativa das crianças também foi destaque. No sábado anterior, elas convidaram familiares e membros da comunidade local para participarem da roda de conversa. No dia do evento, as crianças apresentaram uma linda música, ressaltando a importância da individualidade, da autoestima e do amor de Deus por cada um.

Para Ariella Lucas, uma das organizadoras do evento, “Nós temos o conhecimento sobre a importância do autoexame, mas por incrível que pareça, alguns assuntos ainda são um tabu entre as mulheres.” Essa iniciativa buscou quebrar essas barreiras, proporcionando um ambiente acolhedor para discussões importantes sobre a saúde feminina.

A professora Patricia Dias, envolvida na organização do evento, destacou a importância de envolver as crianças nessas ações. “Envolvê-las nesta ação é de extrema importância. Como professora, entendo que esse tipo de iniciativa facilita o processo de ensino-aprendizagem, já que as crianças se tornam protagonistas na disseminação da informação, aumentando a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde.”

Assim, o evento do Clube de Aventureiros Pequeninos da Fronteira não apenas promoveu a conscientização sobre o câncer de mama, mas também destacou o poder da comunidade unida para disseminar informações cruciais para o bem-estar e a saúde de todos.