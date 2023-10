Blessed, um time de vôlei com senso de solidariedade, doa brinquedos às crianças

Coordenados por alguns integrantes, a iniciativa surgiu como uma ideia rápida, mas culminou em uma ação significativa e concreta.

A ação começou a ganhar forma durante uma conversa entre os membros do time, que decidiram arrecadar brinquedos para crianças carentes. O grupo começou a perguntar quem queria participar e logo várias pessoas se juntaram à causa. Com a colaboração de amigos e até mesmo patrocinadores locais, a equipe conseguiu reunir uma variedade de brinquedos, além de doces como balas, pirulitos e pipocas.

Muita comoção pela morte prematura de Bianka Nora Dias, uma guerreira que inspirou a todos

A divulgação da campanha aconteceu principalmente nas redes sociais, com o time utilizando o Instagram para sensibilizar mais pessoas a contribuírem. Amigos e seguidores foram marcados nas postagens, criando uma corrente que surpreendeu a todos.

Adolescente que sonha ser policial é recebida pela Delegada Fernanda Mendonça

Após um processo de coleta bem-sucedido, o grupo decidiu identificar os bairros mais necessitados por meio de uma enquete on-line. A escolha recaiu sobre os bairros Novo Lar e Maria do Carmo, regiões que enfrentam desafios significativos. As doações foram organizadas em cestas e distribuídas diretamente às crianças, resultando em sorrisos e gratidão por parte dos pequenos beneficiados.

Eliezer Vaz, Carolaine Oliveira, Fabiana Santos, Larissa Brasil, Ana Paula, Manoel Silveira e Leandro Junior foram alguns dos membros do time que participaram ativamente da iniciativa. Mesmo com um grupo relativamente pequeno, o impacto da ação foi imenso, proporcionando alegria a mais de sessenta crianças.

O time de vôlei “Blessed”, expressou sua satisfação com o resultado da ação solidária. Além dos membros do time, dois patrocinadores locais, Carol Oliveira Bijuterias e Ka Lanches, também desempenharam um papel crucial na campanha, fornecendo apoio financeiro e contribuindo com kits de doações.

A Presidente do bairro, ao ser consultada, ajudou a identificar as famílias mais necessitadas, garantindo que as doações chegassem às mãos certas. O grupo pretende continuar suas ações solidárias no futuro, planejando eventos para datas especiais como Páscoa e Natal, sempre com o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam.