Produtores de Alegrete doam mais de R$ 37 mil para DECRAB

No início da tarde de segunda-feira (22), a Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab), em Alegrete recebeu uma doação de R$ 37,500.

Um grupo de produtores da Estância Silêncio; Cabanha São Fernando, Estância São Manoel e Agropecuária São Pedro fizeram a doação resultante de uma parte do valor arrecadado com o Remate Conexão Pampa.

A entrega simbólica do cheque foi realizada na sala da DECRAB e contou com a presença de produtores, delegados e imprensa. O delegado regional Valeriano Garcia Neto destacou as diversas ações e operações que a polícia civil tem realizado e destacou o esforço dos policiais em combater o abigeato no município e região.

Para o delegado titular da DECRAB/Alegrete, Erickson Gonçalves, a polícia está trabalhando forte no sentido de desmantelar quadrilhas ligadas ao abigeato e consequentemente elucidando outros tipos de crimes. O delegado falou da última operação em São Pedro do Sul, que foi muito positiva e explicou a ação da delegacia especializada no município e região.

O presidente do Sindicato Rural, Luis Plastina, acompanhado do diretor Caio Bicca, enfatizou o trabalho da polícia e em contrapartida os produtores estão engajados na luta para maior segurança de todos. Plastina reiterou que a entidade ruralista está de portas aberta à polícia e se disse parceiros nas ações e demandas que a DECRAB precisar.

Também esteve no ato o secretário de segurança, cidadania e mobilidade urbana, Rui Alexandre Medeiros, que parabenizou todos pela ação e afirmou que a prefeitura é parceira da polícia no intuito de garantir a segurança de todos.

O vice-prefeito Jesse Trindade representou o prefeito Márcio Fonseca do Amaral que cumpre agenda na Capital do estado. Trindade justificou a credibilidade da polícia em conseguir iniciativas como essa. Falou que investir em segurança é um ganho para todos. Complementou que a parceria do município com a Polícia Civil não é de hoje. O vice destacou o trabalho da DECRAB como muito eficiente no município e região.

Para o produtor rural Paulo Fleck, um dos líderes da ação e do grupo de agropecuaristas que realiza ações beneficiente em prol do município, a missão é essa, colaborar com a polícia. Disse acreditar num maior engajamento dos demais produtores em prol de equipar melhor a polícia para uma maior proteção da classe que sofre com os crimes rurais.

Da Fazenda Silêncio, Eduardo de Souza Eichenberg, ratificou a importância e reconhecimento do trabalho da polícia civil que visa combater o mal que assola os produtores. Eichenberg repassou o cheque e comentou que a atitude se espalhe entre outros produtores.

O GASEP esteve representado através do secretário executivo, Antônio Nilson Gomes, que falou das ações do grupo em prol da polícia e comentou dos valores repassados para estruturação da sede da DECRAB na cidade. O diretor do GASEP revelou que no próximo mês o grupo fará outra prestação de contas com os valores arrecadados e onde foram investidos.

O valor, conforme declarou o delegado Valeriano à reportagem do PAT, vai somar para compra de uma viatura blindada discreta que custa em torno de R$ 320 mil.