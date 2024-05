Produtores de Alegrete enviam 5 toneladas de carne para os desabrigados da grande POA

Na manhã de segunda-feira, 20 de maio, foi concluída a campanha SOS Rio Grande do Sul, promovida pelo Sindicato Rural e produtores de Alegrete, com o apoio de diversos voluntários. O Rio Grande do Sul enfrenta atualmente uma severa crise, diante da catátrofe climática ocorrida no início do mês, uma das necessidades mais urgentes identificadas é a falta de proteína na dieta dos desabrigados. Em resposta a essa demanda, surgiu a iniciativa de doação de carne ovina, um recurso abundante na região.

Durante o fim de semana, dois freteiros trabalharam gratuitamente para coletar as doações. Uma integrante da diretoria do Sindicato Rural também contribuiu com uma caminhonete e, até a noite de domingo, estava envolvida no trabalho, assim como, os demais apoiadores, com as ovelhas. Na manhã de segunda-feira(20), o frigorífico Coxilha Vermelha realizou o abate dos animais, também sem custo, resultando em um total de cinco toneladas de carne.

A distribuição das marmitas contendo a carne doada está programada para começar na quarta-feira na região metropolitana. A coordenação da campanha foi realizada por um membro da diretoria do Sindicato Rural, que destacou o papel fundamental dos colaboradores na coleta das doações. Segundo ela, a campanha contou com a participação de mais de 70 produtores e inúmeros voluntários.