Denúncia contra Prefeito e Vice é rejeitada na Câmara Municipal de Alegrete

A Câmara de Vereadores de Alegrete realizou uma Sessão Ordinária na noite de segunda-feira, dia 20, presidida pelo vereador Moises Fontoura. O principal ponto da Ordem do Dia foi a análise da Denúncia 001/2024, apresentada pelo vereador Anilton Oliveira, que propunha a abertura de um processo administrativo para a cassação do Prefeito Márcio Amaral e do Vice-Prefeito Jesse Trindade.

A denúncia, segundo Oliveira, baseava-se em alegações de descumprimento dos orçamentos estabelecidos pelas Leis Nº 6600 e Nº 6766. Entre as acusações, constavam falhas na execução de metas, alterações orçamentárias não aprovadas e negligência nas emendas impositivas dos anos de 2021 e 2022. O vereador Anilton defendeu que tais irregularidades configurariam um grave desrespeito às normativas financeiras do município, justificando a necessidade de uma investigação mais aprofundada.

Durante a sessão, os legisladores debateram sobre as acusações e as possíveis consequências para a administração municipal. Após as discussões, a denúncia foi submetida à votação. O resultado foi a rejeição da proposta, com 5 votos favoráveis e 9 contrários, impedindo assim a abertura do processo administrativo contra o Prefeito e o Vice-Prefeito.

Confira a votação:

A favor, vereadores: Anilton Oliveira; Itamar Rodriguez; Vagner Fan; Eder Fioravante e João Batista Monteiro Camargo.

Contra, vereadores: Dileusa Terezina Soares Alves; Enio Roberto Oliveira Bastos; Firmina Conceição Martins Soares; João Baptista Leivas Neto; Luciano Belmonte Ribeiro; Cléo Severo Trindade; Maria de Fátima Côrrea Marchezan; Glênio Luis Alves Bolsson e Jaime Antônio Prates Duarte.

Fotos e informações: Jhandrei Dias Nunes