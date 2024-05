Correios de Alegrete ainda não retomaram a normalidade no transporte de correspondências

Nesse sentido, diz Ernani Menezes, do Sindicato do Correios de Santa Maria e Região, a logística diária de entregas passou por mudanças e hoje o centro de separação de objetos ficou restrito à cidade de Passo Fundo visto que a ligação entre Porto Alegre Santa Maria está em reconstrução e, por esse motivo precisam ter um pouco mais de espera, mas os Correios estão efetuando as entregas em todo o Rio grande do Sul na medida do possível, atesta. Ja o que vem de fora do Estado está vindo para Alegrete via Passo Fundo e isso demora um pouco o trajeto até chegar aqui na cidade. Já documentos via Cedex e PAC estão retidos no centro de distribuição em Porto Alegre, próximo ao Aeroporto, mas estão portegidos.

O servidor diz que os recentes eventos trágicos que assolaram o Rio grande do Sul trouxeram à tona mais uma vez a importância crucial dos Correios na vida dos brasileiros, já que desde o início os Correios receberam grande quantidade de donativos destinados ao Rio Grande do Sul- ultrapassando as 6.500 toneladas em uma operação logística sem precedentes na história da empresa. -Vale ressaltar que, durante a pandemia, os Correios enfrentaram desafios significantes, especialmente diante das tentativas de privatização, promovidas pelo governo anterior, sendo uma empresa de entregas também são um elo na rede de solidariedade nacional, conectando pessoas, comunidades e auxiliando na reconstrução de vidas em meio às adversidades” enfatiza.