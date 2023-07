Bocão diz, em live, que sempre foi perseguido por colegas na Câmara

Na tarde de ontem (28), a Câmara de Vereadores de Alegrete cassou o mandato do vereador Fábio Perez(PV). O político foi retirado do cargo por uma maioria expressiva de 11 votos a favor e apenas 3 contra, após ser acusado de uso indevido de valores e por 10 votos a 4, por homofobia.

A sessão extraordinária que definiu o destino de Fábio Perez ocorreu no Plenário Gaspar Cardoso Paines e foi marcada por intensos debates e argumentações dos parlamentares envolvidos. A decisão final se baseou em um relatório elaborado por uma comissão especial composta pelos vereadores Cléo Trindade, Itamar Rodriguez e Jaime Duarte. O relatório foi apresentado à mesa diretora da Câmara há mais de uma semana, após um minucioso trabalho que levou mais de dois meses para ser concluído.

Uso indevido de valores foi uma das principais acusações que pesaram contra o vereador Fábio Perez. Segundo o relatório da comissão, houve constatação de solicitação ao seu assessor para efetuar pagamentos pessoais, tais como contas de água, luz, telefone e outros, o que configura uma grave violação ética e legal.

Além disso, Fábio Perez também enfrentou acusações de homofobia, com a acusação de condutas e declarações discriminatórias contra o ex-assessor, responsável pela denúncia. O PAT tentou contato com Fabio Perez, durante a sessão e na sequência, entretanto, ele não retornou.

Contudo, após a cassação do mandato, o vereador Fábio Perez, também conhecido como “Bocão”, usou sua página no Facebook para fazer uma live e se manifestar sobre a decisão. Ele destacou que estava cuidando de sua saúde e agradeceu ao trabalho de seu advogado, Hélio Sá Brito, e do bacharel em direito Dariano Morais, que atuou como assessor no caso.

Fábio Perez fez um desabafo durante sua manifestação, alegando que se sentiu perseguido dentro da Câmara de Vereadores. Ele ressaltou todas as ações que realizou em prol da população, incluindo a entrega de currículos e visitas em bairros, independentemente do dia e horário, além do trabalho de fiscalização em vários órgãos e sua atuação durante a pandemia e enchentes.

O ex-vereador também agradeceu aos colegas parlamentares Jaime Duarte, Anilton Oliveira e João Leivas, que votaram contra sua cassação, assim como às manifestações de carinho e apoio dos eleitores. Fábio Perez enfatizou que está profundamente triste com a decisão, mas agradeceu o apoio de sua família, esposa e filhos.

O político ainda pode recorrer da cassação, buscando reverter a decisão tomada pela Câmara de Vereadores. A cassação não é uma medida definitiva, sendo possível a interposição de recursos para reverter a situação.

A decisão de cassar o mandato de um vereador é sempre uma questão delicada e polêmica, envolvendo questões éticas e políticas. A Câmara de Vereadores de Alegrete tomou uma decisão que repercutirá por muito tempo na política e na cidade.