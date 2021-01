Produtores rurais devem apresentar na Prefeitura o talão de produtor para o Censo 2021

Compartilhe















A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Finanças e Orçamentos, informa aos produtores rurais inscritos no cadastro municipal, que deverão comparecer no setor para apresentar o talão de notas fiscais de produtor rural até o dia 15 de março. A documentação é necessária para o Censo 2021, que tem como ano base 2020.

Os dados do Censo ICMS são indispensáveis para o cálculo do Índice de participação dos municípios, que determina o retorno do imposto à prefeitura. Serve também de base para o planejamento de ações da administração tributária do Governo do Estado, bem como para a realização de estudos de natureza fiscal e econômica por parte de institutos e órgãos de pesquisa.

A apresentação deve acontecer no setor de ICMS, localizado na Rua Dr. Quintana, 146. Para mais informações entrar em contato pelo telefone: (55) 3961-1702.