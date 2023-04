Chocolates, peixes, hortifruti, artesanatos e azeite de oliva na Feira da Páscoa

A primeira Feira de Páscoa, no espaço do feirante ao lado da Unipampa, promovida pela Secretaria de Agricultura e Pecuária foi uma oportunidade especial para trabalhadores da agricultura familiar expor e vender seus produtos. Também estão no local artesãos com suas criações voltadas à data, assim como os indígenas que vieram comercializar cestas e outros produtos de Páscoa.

Uma novidade nesta feira, é a exposição e venda de azeite de olivas por três produtores locais. Essa cultura vem sendo incentivada pela Prefeitura por meio da equipe da Secretaria e Agricultura e Pecuária, como uma nova alternativa de renda a produtores do Município. Eles promoveram, inclusive, degustação com o azeite.

Peixes comercializados na Feira

Feira de Páscoa no espaço do feirante Peixe na Feira de Páscoa

Fotos Leia Ferrão