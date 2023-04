Chuva acumulada em março ultrapassou média histórica, amenizando a estiagem

Depois de registrar em dezembro do ano passado 57 milímetros no mês, e iniciar o ano com 76 mm de chuva acumulada em janeiro que possui uma média histórica de 158,2 mm, o mês de fevereiro que tem média histórica de 126,2 mm, encerrou com apenas 47,4 mm conforme dados da estação pluviométrica convencional (código 02955013) operada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA).

A média histórica em março é de 127,1 mm e com chuva acumulada no mês passado registrando 181,8 mm, no entanto, a tendência é que a partir de agora os níveis dos rios voltem ao normal para época do ano.

Segundo dados obtidos da estação hidrometeorológica Alegrete, operada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA), o nível do rio Ibirapuitã nesta quinta-feira (6), está em 132 cm e nas últimas 120 horas não registro de chuva acumulada na estação.

Foto: Marco Santierri