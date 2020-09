Professor alegretense faz relançamento de clássico da historiografia alegretense

Segundo o autor, essa nova impressão saiu com melhor acabamento e uma nova capa. O livro apresenta como tema principal a luta e organização dos trabalhadores alegretenses, no período da República oligárquica (1889-1930) em defesa de melhores condições de trabalho, salário e vida digna (saúde, educação, amparo).

Os primeiros capítulos descrevem o cenário urbano e o ‘mercado de trabalho”, a presença de imigrantes nas atividades econômicas urbanas e na organização dos trabalhadores.

Com um profundo estudo da historiografia do Município, o professor Anderson revela que entre os imigrantes e seus descendentes que organizaram os operário na cidade, destaque para: Mallman, Bisch, Krug, Laydner, La Gamba, Bianchi, Mitidieri. Entre alguns capítulos que despertam a atenção do leitor, estão as organizações operárias, jornais operários, congressos operários e o 1º de maio em Alegrete.