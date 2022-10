Professor Clóvis Gonçalves, diretor de esportes de Alegrete, abre o jogo sobre projetos nessa área

O atual diretor de esportes do município, Clóvis Renato Soares Gonçalves é o entrevistado desta semana. Aos 61 anos, o professor de Educação Física formado pela FAT Funba no ano de 1987, tem uma trajetória voltada ao desporto.

Gonçalves iniciou dando aulas na antiga Samurai karate, ministrava ginástica e também era professor das séries iniciais da escola Divino Coração. Logo entrou para o estado como professor. No Sesc coordenou um projeto voltado a 3ª idade.

Nas eleições do ano de 2000, concorreu a vereador e foi eleito pelo Movimento Democrático Brasileiro. Após sua legislatura criou um grupo da terceira idade “Amigos para viver”, onde trabalhava com ginástica e participa de encontros de grupos da terceira idade. Em 2022, o grupo completa 18 anos de existência.

Com passagens pela escola Lauro Dorneles, Alexandre Lisboa, Demétrio Ribeiro, Polo dos Pinheiros, Raimundo Carvalho, CDC, Farroupilha e Gaspar Martins, ele sempre deixou a imagem de um excelente profissional. Na escola Ecilda Alves Paim atuou como professor e passou pelo cargo de vice-diretor e diretor do educandário. A aposentadoria foi conquistada em dezembro de 2021.

O professor Clóvis Gonçalves tem uma forte ligação com futebol, incentivado pelo pai Nilo Soares Gonçalves (in memorian). Fundador do América Futebol Clube, o pai viu o filho estrear no segundo time do América com 13 anos. Desde então, se envolveu com futebol e até hoje acompanha os jogos do amador.

Em maio deste ano, ele foi convidado para assumir o cargo de diretor de esportes e eventos. Aceitou o convite que considera um novo desafio em sua vida. “Tenho confiança e certeza que farei um ótimo trabalho para que esporte cresça em várias modalidades no nosso Alegrete”, afirma o professor que concedeu uma entrevista ao Portal Alegrete Tudo.

Professor Clóvis a frente da diretoria de esporte do município busca o fomento das diversas modalidades

Portal: Num contexto geral como tu avalias o esporte em Alegrete ?

Positivo no meu ponto de vista. Destaque na parte do futsal que é praticado diariamente, mas também temos outras modalidades que merecem destaque, como futebol de campo, voleibol, ciclismo, basquetebol, futebol sete, padel e corredores de rua.

Portal: Qual o maior desafio como diretor de esportes de Alegrete ?

O maior desafio da minha função como diretor, é, após as melhorias e reformas que irão acontecer na Praça da Juventude, utilizar todas as quadras daquele complexo para a prática do futsal, voleibol, handebol, futebol de campo e basquete por parte de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Portal: Falando em esportes, o Estádio Farroupilha está fechado. Quando será liberado para jogos ?

O estádio municipal Farroupilha ficou pronto para a realização de jogos nos dias 13/14/15 no Torneio da Primavera, após será usado para Copa RS de futebol amador e finais da LAF na categoria sênior especial.

Portal: Como diretor de esportes qual o teu maior objetivo nessa gestão ?

O principal é apoiar, desenvolver e incentivar as práticas esportivas e de lazer no município.

Portal: Por que é tão difícil fazer esporte em Alegrete ?

Fazer esportes é difícil em qualquer município deste país, pois precisamos de investimentos, patrocinadores e estruturas com espaços físicos adequados.

Portal: Restando três meses para findar 2022. Quais eventos esportivos a cidade vai ter ?

Copa RS de futebol amador, JIRGS, Citadino de futsal, campeonato amador nas quatro categorias da LAF e os Jogos da Solidariedade.

Portal: Qual o projeto no esporte o senhor pode destacar para 2023 ?

Com toda certeza, o Projeto Esporte nos Bairros.

Portal: Existe alguma atividade esportiva proporcionada pelo Município que contemple crianças e idosos ?

O município proporcionou a etapa municipal do JERGS com apoio do Sesc. Também foram realizadas atividades esportivas nas seguintes modalidades: voleibol, basquetebol, futsal, atletismo, tênis de mesa, e handebol que contemplou adolescentes. Com relação aos idosos temos um projeto para começarmos em novembro, de voleibol adaptado.

Portal: Temos muitos talentos no esporte em Alegrete. De que forma apoiar esses expoentes ?

O apoio seria através de profissionais qualificados para orientarem estas promessas do esporte e cedência de espaços físicos para treinamento.

Portal: Qual a mensagem do diretor para aqueles que acreditam no esporte local ?

Minha mensagem para os que acreditam no esporte é que ele é feito com apoio, união, patrocínio, planejamento e esforços de todos envolvidos neste processo.

