Professor é afastado por suspeita de abuso sexual em creche de São Francisco de Paula

A Polícia Civil de São Francisco de Paula investiga um suposto abuso sexual que teria sido cometido por um professor em uma escola infantil da rede municipal. A investigação começou quando a mãe da suposta vítima notou mudanças no comportamento da criança. O professor foi afastado administrativamente há 15 dias e prestou depoimento informal à polícia, mas será chamado novamente à delegacia. O nome do suspeito é preservado, pois não há indiciamento contra ele.

De acordo com a delegada do município, Fernanda Aranha, o afastamento do professor ocorreu logo após a denúncia da mãe do aluno. Ela ainda destaca que não há provas concretas que confirmem o crime.

Está tramitando o inquérito policial para a gente apurar os fatos, com responsabilidade. Estamos ouvindo algumas testemunhas que podem ter conhecido ele, presenciado alguma situação. A criança vai ser encaminhada também para avaliação psicológica. (Vamos) ver o que essa criança pode trazer também para a investigação — informa a delegada.

Por não ter nada que comprove o crime, o homem segue em liberdade. Segundo Fernanda, ele não quis se manifestar sobre a situação. A delegada ainda afirma que o caso está sendo tratado com prioridade.

O que diz a prefeitura

Em nota enviada pela diretoria de comunicação da prefeitura de São Francisco de Paula, a Secretaria Municipal de Educação alega ter adotado “providências administrativas da forma mais breve para apurar os fatos noticiados”. Ainda informa que encaminhou o caso à Polícia Civil, ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar.

Outra medida adotada, conforme a nota, é que uma equipe de acolhimento está sendo disponibilizada para as famílias a partir da próxima semana, visando o auxílio e acompanhamento dos pais, alunos e da equipe escolar.

