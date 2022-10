Sargento de Alegrete é convocado para a Seleção Militar Brasileira de Futebol

O sargento Guilherme da Cruz Dorneles, da 2ª Cia e Cmb Mec, desembarcou no dia 27 de setembro na EsEFEx (Escola de educação Física do exército), e o começo de tudo foi nas olimpíadas do exército quando jogou pelo comando militar do sul.

Nesta competição, consagrou-se campeão geral. Guilherme destaca:” a delegação e comissão da seleção militar de futebol, estavam presentes nas Olimpíadas, onde foi realizado o primeiro contato comigo e após o término do campeonato, ocorreu o convite para fazer parte da seleção. Foi um momento de muita alegria pra mim, pois sempre quis participar, no mínimo, dos jogos regionais do exército, e chegar a esse nível só Deus mesmo pode nos proporcionar”.

Passado alguns meses chegou o documento oficial na OM onde ele é lotado e a partir daí começou seu período de preparação. O atleta, de 23 anos, realizou alguns treinamentos funcionais por meio de vídeos que olhou na internet, e treinamento de musculação na academia Flex.

“Sempre tive fé e força de vontade e sabia que algum dia o esforço seria recompensado, só tenho a agradecer meus familiares, minha namorada, amigos, colegas de trabalho e principalmente minha mãe Cátia por que sem ela nada disso seria possível, agradecer também a CDE (comissão de desportos do exército) pela oportunidade”- conclui.

A Seleção Militar Brasileira de Futebol é formada por militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, e inclui oficiais, sargentos – de carreira e temporários – cabos e soldados.