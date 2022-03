Professora de flamenco em Madri, Lella retorna a Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ela disse ao PAT, que o momento é de reencontro com a família e amigos. Graziela é filha de Elaine Fogliato dos Santos(im memorium) e do agropecuarista, Manoel Paoli dos Santos, que por muitos anos foi proprietário das farmácias Brasil, onde sempre compartilhou medicamentos para os mais humildes pelas mãos caridosas do Dr. Romário Araújo de Oliveira.

Caminhonete carregada com ovelhas e porcos foi abordada por suspeita de abigeato

Nascida em Alegrete, Lella sempre buscou se conectar com a arte em suas diferentes formas. Formada em publicidade e propaganda, teve a sua agência de comunicação, aqui na cidade, onde atuava na área de criação.

Mais tarde, a dança tomou parte da sua vida e começou a dar aulas de Flamenco. Foi esse caminho que a levou até a Espanha, onde reside desde 2016.

“Cheguei em Madri para um curso de apenas 2 meses e, após a experiência, extremamente positiva, resolvi dar continuidade à minha formação. Em diferentes escolas e com professores reconhecidos, fiz uma imersão estudando diariamente técnica, sapateado, mantón, abanico, estruturas de baile, canto e instrumentos de percussão como castanhola e cajón.

Atualmente faço parte da Companhia Curro de Candela – escola de Francesco Bucci “Curro de Candela” considerado um dos melhores bailarinos e coreógrafos da Espanha”-destacou.

Nesta companhia, ela se dedica estudando aulas de técnica de sapateado e instrumentos de percussão, estruturas de baile e nas apresentações ajuda em performance.

Lella ao lado do famoso Joaquín Cortés, o bailaor de grande êxito na Espanha, sobrinho do professor Cristóbal Reyes.

Lella e Cristóbal Reyes

Lella com aluna em Alegrete