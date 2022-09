Profissionais de enfermagem realizam carreata em protesto pela suspensão do piso salarial

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu manter a suspensão da lei que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados.

Guinada na vida: alegretense deixa os dias de agruras para trás e recomeça a vida na França

A manifestação teve a concentração em frente ao Centro Administrativo e, posteriormente, saiu em direção a Avenida Assis Brasil, Rua Dos Andradas, Vasco Alves, Barão do Cerro Largo, Mariz e Barroz, Avenida Eurípedes Brasil Milano, Avenida Tiaraju até o Centro Social Urbano retornando até a frente do Centro Cultural, onde encerrou o ato.

Bar, no centro, é interditado por descumprir normas de segurança

Nos veículos, cartazes, balões pretos, faixas pretas, muita buzina, carro de som e duas ambulâncias com sirenes acionadas que também auxiliaram para chamar atenção da sociedade e tentar sensibilizar as autoridades sobre a importância do piso salarial, assim como, para valorizar a categoria.

Os profissionais da enfermagem reclamavam da defasagem salarial e com muito custo conseguiram a aprovação de um piso mínimo no Congresso Nacional. O salário do enfermeiro foi fixado em R$ 4.750,00, o do técnico em enfermagem foi fixado em R$ 3.250,00, que é 70%, desse valor e para o auxiliar de enfermagem o piso salarial foi fixado em R$ 2.375,00.

Este foi o terceiro ato realizado no Município de Alegrete. O primeiro foi após o desfile militar, depois um protesto no calçadão e, neste dia, a carreata.