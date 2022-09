PRF flagra motorista embriagado na BR 290

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Motorista de um Renault Clio foi encaminhado à delegacia de Polícia de Alegrete, pela PRF, depois de acusar crime no teste do etilômetro.

Segundo informações dos policiais rodoviários federais, o homem que dirigia o veículo disse que o Renault Clio teve um problema mecânico.

Ester Bueno: professora aposentada que clica verdadeiras obras de arte da natureza em Alegrete



Por esse motivo, o carro saiu da pista e caiu em uma vala, na BR 290, perto do Trevo do Arco, na Avenida Assis Brasil, em Alegrete.

Depois de identificar o condutor e verificar a situação, os policiais o convidaram a realizar o teste do etilômetro que deu positivo para embriaguez ao volante.

A ocorrência foi realizada na Delegacia de Polícia. O homem pagou fiança e foi liberado.