Programa de Educação Fiscal agora na grade curricular da Escola Vilaverde Moura

A Escola Municipal de Educação Básica José Antônio Vilaverde Moura terá o Programa Municipal de Educação Fiscal em sua grade curricular. Após uma solicitação da direção da Escola, foi estabelecida uma parceria para que o projeto de Educação Fiscal venha a ser implantado na escola.

O programa de implantação teve início em 28 de fevereiro com a formação de professores da escola, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. No cronograma estabelecido, no dia 6 de março será a formação com os alunos do 5º e do 6º anos.

Com foco na integração tributária entre o Estado e o Município, o projeto é uma ação realizada pela Secretaria de Finanças e Orçamento do Município em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, com o objetivo de disseminar a Educação Fiscal nas escolas e incentivando a prática da cidadania, a partir do conhecimento de seus direitos e deveres. Busca também sensibilizar os cidadãos sobre a função socioeconômica do tributo.

O projeto teve seu início na EMEB Marcelo Faraco, no segundo semestre de 2019, com a confecção pelos alunos da cartilha Turma da Nota.

