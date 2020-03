Semana da Paz 2020 inicia nesta segunda-feira

Inicia nesta segunda-feira (9), a Semana da Paz de 2020, em Alegrete.

O evento será realizado de 09 a 13 de março, com atividades nas entidades tradicionalista, Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Escolas Municipais, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Câmara Municipal de Alegrete e Fórum da Comarca de Alegrete.

As atividades da Semana da Paz 2020 é uma parceria da Prefeitura Municipal de Alegrete através Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti e do Movimento Tradicionalista Gaúcho, através da Coordenadoria da 4ª Região Tradicionalista.

O evento vai integralizar a 16ª Semana da Paz em Casa realizada pelo Fórum da Comarca de Alegrete, representado pelo Dr. Rafael Echevarria Borba – Juiz Diretor.

Este ano tem como temática “A Paz começa dentro das famílias: a família na construção de uma cultura de paz, temática aprovada no 199º Encontro Regional de Tradicionalista, no CTG Osvaldo Aranha.

A Semana da Paz foi instituída no Rio Grande do Sul através da Lei Nr 11.077, de 06 de janeiro de 1998, a ser comemorada de 23 de fevereiro a 1º de março de cada ano.

Programação:

09 de março (segunda-feira)

14 horas – Intervenção Cultural

Local: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Sul.:

Endereço: rua Alberto Pasqualine, s/nº, Bairro Kennedy

19 horas – Abertura Oficial

Local: Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas

10 de março (terça-feira)

09 horas – Intervenção Cultural

Local: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Extremo Leste.

Endereço: Rua Airton Senna, nº 120 – Bairro Saint Pastous

19 horas – Missa da Semana da Paz

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Aparecida

11 de março(quarta-feira)

14 horas – Intervenção Cultural

:Local Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Endereço: Avenida Tiaraju, nº 1005 – Bairro Ibirapuitã

12 de março (quinta-feira)

14 horas – Participação na 16º Semana da Paz em Casa

Local: Fórum da Comarca de Alegrete

Endereço: Av. Tiaraju, 1002 –Bairro Santos Dumont

19 horas – Sessão Especial alusiva a Semana da Paz

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Alegrete

13 de março (sexta-feira )

14 h – II Simpósio da Semana da Paz MTG e a comunidade escolar.

Projeto Sentinela – Secretaria de Educação

Local: Escola Municipal Fernando Ferrari