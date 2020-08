Definido Calendário Acadêmico 2020 da Unipampa

O primeiro semestre de 2020 inicia em 8 de setembro e termina em 18 de dezembro.

Durante esta quinta-feira, 13, foi realizada a 35º Reunião Extraordinária do Conselho Superior Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Na oportunidade foi apreciado o Calendário Acadêmico para o ano de 2020, alterado em função da Pandemia de Covid-19. As atividades de ensino retornarão, na forma de ensino remoto, a partir do dia 8 de setembro de 2020. O término do primeiro semestre letivo de 2020 está previsto para 18 de dezembro. Já o segundo semestre de 2020 deve iniciar em 1º de fevereiro de 2021 com término previsto para 15 de maio do mesmo ano.