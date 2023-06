Projeto Câmara na Comunidade vai dar voz à população dos bairros de Alegrete

Apontado como um dos principais projetos da atual mesa diretora da Câmara, foi aprovado na sessão ordinária da última segunda-feira (26) e já na terça instituído, o Projeto Câmara na Comunidade.

Como principal finalidade, o Projeto Câmara na Comunidade vai permitir à população que tem dificuldade de acesso à sede do Legislativo ou impossibilidade de participar das sessões, esclarecer dúvidas e apresentar demandas dos seus bairros ou localidades.

A Câmara promoverá um ciclo de debates que levarão a essas comunidades tudo o que está ocorrendo no parlamento, seja audiências públicas, projetos de lei em tramitação e a função dos vereadores. O projeto vai aproximar a Câmara dessas comunidades.

O presidente Luciano Belmonte, tem a compreensão de que muita gente desconhece o papel do vereador, sua função fiscalizadora e sua importância como papel fundamental no sistema democrático.

“Vamos desenvolver o espírito de cidadania nas comunidades, como forma de torna-las protagonistas também na melhoria da qualidade de vida do seu entorno”, explicou o progressista.

O projeto é inovado e abrirá espaço para as manifestações dos populares. Será a Palavra Livre, quando os inscritos terão até três minutos para manifestação: opiniões, demandas ou sugestões. O projeto indica que tenham duas edições do “Câmara na Comunidade” ao mês, com ampla divulgação por parte do Setor de Comunicação Institucional da Câmara, responsável pela realização das atividades.