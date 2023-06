Vereador Cléo diz que Alegrete vai receber reforço para a BM

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A segurança pública de uma cidade é um dos pontos importantes para toda a comunidade, e isso passa pelo número de policiais militares que realizam esta atividade. O veredaor Cléo Trindade (MDB) vem há tempos mantendo contato como o comando geral da Brigada Militar, em Porto Alegre, no sentido de solicitar mais policiais para Alegrete. Em recente estada, na capital do Estado, com apoio das assessorias dos deputados Márcio Biolchi e de Jovir Costela o vereador traz uma boa notícia.

Vereador Cléo Trindade cumprindo agendas em Porto Alegre

Diz ele que foi informado que um policial será designado para o efetivo de Alegrete, o que vai ajudar na segurança do município. O vereador também disse que muitas cidades gaúchas estão com 50% do efetivo que deveriam ter, mesmo a instituição tendo feito um concurso público. – Sabemos das dificuldades, mas essa sem dúvida é uma boa notícia para a cidade, atesta. Também fomos informados que nos próximos meses a cidade poderá receber mais reforço, o que muito nos alegra já que venho pedindo isso desde o meu primeiro mandato, atesta Trindade.

O tenente Nei Machado, que responde pelo comando da BM, em Alegrete informa que, realmente, a cidade tem a possibilidade de receber algum reforço e de que trabalham com 40% do efetivo previsto para o Município.