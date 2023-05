Trecho de rua próxima à UPA está em péssimas condições, dizem moradores

Share on Email

Um grupo de moradores da rua Antônio Carlos Sauceda, localizada próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), entrou em contato com a reportagem para expressar sua insatisfação com a situação precária em que se encontra a via. Os residentes afirmam que a rua tem sido constantemente negligenciada pelos órgãos responsáveis e solicitam encarecidamente que suas preocupações sejam levadas em consideração e divulgadas à comunidade.

Um dos principais pontos levantados pelos moradores é o fato de que todos eles pagam regularmente o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e, portanto, sentem que têm o direito de exigir melhorias mínimas na infraestrutura do local onde residem. Apesar disso, a rua em questão continua sem receber a devida atenção por parte das autoridades competentes.

A Rua Antônio Carlos Sauceda é conhecida como o último trecho asfaltado antes da UPA e, de acordo com os moradores, faltam apenas cerca de 200 metros para que esse problema seja resolvido. Essa falta de pavimentação adequada tem causado transtornos significativos aos residentes, principalmente durante dias chuvosos, quando a situação se agrava ainda mais. A rua se torna um verdadeiro obstáculo, dificultando o tráfego de veículos e expondo os moradores a riscos e inconveniências.

Além disso, os constantes problemas enfrentados pelos residentes da Rua Antônio Carlos Sauceda têm gerado gastos extras com a manutenção de veículos. A falta de nivelamento e aterro adequados ao longo da via contribuem para danos nos carros, exigindo reparos frequentes e onerando os moradores.

Diante dessa situação preocupante, os moradores pedem que as autoridades competentes tomem providências imediatas para solucionar o problema da rua. Eles acreditam que, ao fazer essa reivindicação pública por meio do Portal Alegrete Tudo, poderão chamar a atenção da administração municipal e despertar o interesse em resolver a questão.

A equipe do PAT entrou em contato com a Prefeitura de Alegrete para obter um posicionamento sobre o assunto e foi informado que iriam avaliar a situação.

Os moradores da Rua Antônio Carlos Sauceda esperam que seu apelo seja ouvido e que as medidas necessárias sejam tomadas o mais breve possível. Eles acreditam que, ao receberem a devida atenção e cuidado por parte dos órgãos competentes, poderão desfrutar de uma rua devidamente pavimentada e com a infraestrutura adequada, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e segurança para todos os moradores dessa região.

