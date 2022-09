Projeto Cartas de Afeto, de Alegrete, é destaque em documentário na TV Justiça

Família de religiosos do Paraná peregrina pregando a palavra de Deus



Segundo fontes da TV, O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo: 835 mil pessoas.

O número alto reflete na dificuldade da ressocialização. Depois de cumprir a pena e conquistar a liberdade, a maioria dos presos se sente desamparada e muitos voltam à criminalidade.

O documentário mostrou que ressocializar é reeducar, resgatar a dignidade, a autoestima e dar a oportunidade de voltar ao convívio social com direitos básicos necessários.

O filme contou histórias de egressos do sistema prisional que deram a volta por cima e se tornaram exemplo para muitos jovens.

Além do trabalho desenvolvido no projeto “Cartas de Afeto – caminhos para a liberdade”, o documentário mostrou iniciativas de ressocialização dentro dos presídios. Em Taubaté, no interior de São Paulo, detentos são responsáveis pelo banho, tosa e alimentação de animais abandonados.

Cada três dias de trabalho diminuem um dia de pena. Já em Cascavel, no Paraná, presos transformam pequenos retalhos em bonecas que são doadas para crianças em hospitais e em situação de vulnerabilidade, dentre outros.

O projeto acontece desde fevereiro de 2021, quando foi contemplado com edital da Lei Aldir Blanc municipal e consiste na troca de cartas com exercícios literários com mulheres em privação da liberdade do presídio estadual de Alegrete.

Em 2022, o projeto obteve o financiamento da FLD – Fundação Luterana de Diaconia e prevê a edição de um livro e de um documentário que estão em fase de produção.

O projeto é coordenado pelas escritoras Ana Lúcia Vargas, Merlen Alves e Paulo Amaral, com o suporte técnico de Alisson Machado. Para assistir ao documentário, basta acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=4_OYIQgA5-4&list=PLVwNANcUXyA_MWt5hf3DOGnSV6kOM08iW&index=5

Com sede no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, a TV Justiça iniciou suas atividades em 11 de agosto 2002. Como emissora pública, transmitida pelo sistema a cabo, satélite (DHT), antenas parabólicas e internet, foi a primeira a transmitir ao vivo os julgamentos do Plenário da Suprema Corte brasileira.

A TV Justiça tem como foco preencher lacunas deixadas por emissoras comerciais em relação a notícias sobre questões judiciárias, a fim de possibilitar que o público acompanhe o dia a dia do Poder Judiciário e suas principais decisões, favorecendo o conhecimento do cidadão sobre seus direitos e deveres.

Trabalha na perspectiva de informar, esclarecer e ampliar o acesso à Justiça, buscando tornar transparentes suas ações e decisões. Este é o maior propósito da emissora do Judiciário.

