Projeto Cinema Para Todos vai contemplar alunos da rede municipal

O Cult Cinemas Alegrete está ofertando 500 ingressos gratuitos de cinema em sessões pré-agendadas para escolas da rede municipal de ensino do município de Alegrete.

Além disso, também serão ofertadas 150 vagas gratuitas de ingresso no cinema para grupos de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (prioritariamente crianças), crianças em lar de menores, idosos em asilos e outros grupos de vulnerabilidade econômica e social (também crianças com autismo, Síndrome de Down), também em sessões pré-agendadas.

Segundo a empresária Cristiane Brandolt, as vagas serão ofertadas como contrapartida a Lei Aldir Blanc, do edital de 2020.

As inscrições para as vagas serão feitas exclusivamente pelos professores, mentores ou gestores a partir deste sábado (21), através do WhatsApp (51) 84725873 ou diretamente na bilheteira.

Caso a procura seja maior que as 500 vagas gratuitas para a rede municipal, o Cult Cinemas também irá ofertar mais 500 vagas com ingresso a baixo custo (R$ 5,00) para as escolas da rede municipal de ensino.

A proprietária do Cult em Alegrete, explica que será feito um cadastro dos grupos de crianças com deficiência, em lar de adoção, asilos ou em vulnerabilidade socioeconômica para futuras sessões gratuitas por iniciativa do Cult Cinemas. “Isto vai ocorrer na medida que tivermos disponibilidade para tais sessões”, frisa Cristiane.

As sessões com ingresso gratuito deverão ser realizadas nos meses de maio e junho de 2022 (contrapartida da lei Aldir Blanc). Com mínimo de 120 alunos por sessão, podendo ser agendadas mais de uma turma ou escolas para mesma sessão (com exceção de sessões para cadeirantes, onde há uma necessidade de mais sessões pelo número limitado de vagas de cadeirantes na sala).

As sessões poderão ocorrer de segunda à sexta a partir das 8h30 da manhã (início da primeira sessão) até 18h00 (final da última sessão). Caso algum grupo não tenha disponibilidade nos dias úteis, poderá ser realizada uma sessão em um sábado com início entre 13hs e 14hs.