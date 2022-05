Motorista foge após acidente que deixou motociclista ferida

Share on Email

Na noite desta sexta-feira(20), um motorista de um Gol(quadrado), cinza, conforme testemunhas, teria provocado um acidente no cruzamento das ruas, Hugo Mario Giacomoni com Albino Rodrigues Severo, no bairro Promorar, em Alegrete.

O condutor do carro, avançou a preferencial e atingiu a motociclista, de 25 anos, que descia a Albino Severo. Na moto Honda, também estava, na carona, um homem de 26 anos.

Com o impacto, a mulher sofreu escoriações e uma possível luxação em um dos joelhos. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada à UPA, já o companheiro, nada sofreu.

Após provocar o acidente, o motorista do Gol fugiu sem prestar socorro às vítimas. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência.