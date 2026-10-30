Campanha “Um Litro de Amor” mobiliza comunidade para arrecadar leite destinado a idosos em Alegrete

Ação solidária em benefício da Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim convida a população a contribuir com a doação de leite integral e reforça a importância do cuidado com a terceira idade.

Um gesto simples pode fazer a diferença na vida de quem precisa. Com esse propósito, a campanha solidária “Um Litro de Amor” busca mobilizar a comunidade de Alegrete para arrecadar leite integral destinado aos idosos acolhidos pela Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim. A iniciativa incentiva a participação da população por meio de doações e procura fortalecer os laços de solidariedade e cuidado com a terceira idade.

A proposta é simples: cada pessoa pode contribuir com um litro de leite integral, uma caixa do produto ou a quantidade que estiver ao seu alcance. A campanha destaca que toda contribuição é importante para auxiliar no atendimento das necessidades alimentares dos residentes da instituição.

Solidariedade que se transforma em cuidado

O leite é um alimento presente na rotina de muitas famílias e pode integrar uma alimentação variada e equilibrada. Para instituições que acolhem pessoas idosas, a disponibilidade de alimentos faz parte dos cuidados cotidianos, respeitando as necessidades nutricionais individuais e as orientações dos profissionais responsáveis.

Nesse contexto, campanhas de arrecadação representam uma oportunidade de aproximar a comunidade das instituições de acolhimento, incentivando a participação social e a construção de uma rede de apoio.

Mais do que a entrega de um produto, a doação simboliza atenção, empatia e compromisso com o bem-estar das pessoas idosas. A iniciativa também convida a população a olhar com mais sensibilidade para aqueles que necessitam de acolhimento e cuidados diários.

Cada doação faz a diferença

A campanha “Um Litro de Amor” reforça que não é necessário realizar uma grande contribuição para participar. A proposta é justamente somar pequenos gestos, permitindo que cada pessoa colabore de acordo com suas possibilidades.

Uma caixa de leite doada individualmente pode parecer pouco, mas a união de diversas contribuições tem potencial para formar um estoque significativo e auxiliar nas necessidades da instituição.

Além das doações, a divulgação da campanha também é uma forma de colaboração. Compartilhar a iniciativa com familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho pode ampliar o alcance da mobilização e incentivar novas pessoas a participarem.

Onde entregar as doações

As doações de leite integral podem ser entregues diretamente na Casa Lar do Idoso Ari Vargas Paim, em Alegrete, na Rua Joaquina O Hovayek, 80, na Vila Inês. Ou nos pontos de coletas:

AVS Farmácias na Assis Brasil e Rondon

Drogaria Alegrete Farma na General Sampaio esquina com Santa Casa

A população interessada em contribuir pode organizar sua doação e procurar a instituição para confirmar os procedimentos de entrega. Informações sobre horários de recebimento, prazo da campanha e outras formas de colaboração devem ser verificadas diretamente com os responsáveis.

Um gesto de amor à terceira idade

Para a presidente da entidade Ione Chagas, a campanha “Um Litro de Amor” lembra que a solidariedade se constrói por meio de atitudes concretas. Ao contribuir com a arrecadação, a comunidade tem a oportunidade de participar de uma iniciativa voltada ao apoio de pessoas idosas e ao fortalecimento dos vínculos comunitários.

“Em uma sociedade que busca valorizar cada vez mais o envelhecimento digno, ações como essa reforçam a importância da participação coletiva, do respeito e da atenção às necessidades da terceira idade”, destaca.