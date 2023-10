Projeto de Vagner Fan de reajuste do IPTU, pelo menor índice, foi aprovado e derrubou veto contrário da Prefeitura

O IPTU e todas a taxas municipais são reajustadas pelo IGPM, e chegou a mais de 23% de aumento do imposto, em apenas um ano, o que impactou no orçamento das famílias alegretenses. Com objetivo de fazer com que o pagamento de imposto e taxas municipais não onerem tanto, o vereador propôs que seja feito pelo menor índice, alegando que é muito alto pelo IGPM.

O projeto foi aprovado na Câmara e depois foi para o Executivo que vetou a Lei. Porém, na sessão do dia 2, informa Fan, o veto foi derrubado por unanimidade e passa valer o reajuste, de acordo o menor índice que estiver vigorando- INPC , IPCA e o próprio IGPM.