Réu que matou homem no bairro Nilo Gonçalves foi condenado a 22 anos de prisão

No julgamento realizado na quarta-feira (16), Mateus Dias Santos, de 23 anos, recebeu a condenação pelo Tribunal do Júri em relação ao crime cometido. Ele foi considerado culpado pelo homicídio de Cristian Machado Pereira, também conhecido como Morango, que ocorreu em 25 de junho de 2022, no bairro Nilo Soares Gonçalves, em Alegrete.

O Juiz Rafael Echevarria Borba presidiu o julgamento e determinou a pena de 22 anos de prisão em regime fechado para Mateus. O veredito se baseou na acusação de homicídio duplamente qualificado, alegando que o crime foi cometido com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e teve motivo torpe.

De acordo com a denúncia apresentada, na noite do crime, por volta das 21h30min, Mateus dirigiu-se à residência de Cristian Machado Pereira. O motivo do encontro foi alegadamente ligado a dívidas de drogas que a vítima tinha com o réu. No momento em que Cristian abriu a porta de sua casa, Mateus teria efetuado um único disparo de arma de fogo contra o tórax da vítima, resultando em sua morte no local.

Após o crime, Mateus foi detido pela Brigada Militar. Quando abriu a porta, vítima mencionou o nome de Mateus antes de ser baleado.