Projeto do Demétrio Ribeiro na praça exalta os 191 anos de Alegrete

A feira de trabalhos ocupou uma quadra da praça Getúlio Vargas e parte do calçadão da cidade e interior da praça para mostrar a comunidade um resgate cultural no aniversário da cidade.

Uniformizados e com crachá de identificação, crianças e adolescentes mostraram trabalhos variados com o tema 191 anos de Alegrete. Crianças de 8 anos da 2ª série do ensino fundamental recitando poesias do poeta alegretense Mário Quintana, expondo maquetes de museus e até uma breve apresentação teatral de poemas do escritor alegretense.

Alunos do ensino médio apresentaram diversos trabalhos desenvolvido em sala de aula e explicaram a comunidade sobre o tema proposto por cada grupo. A cada stand montado pelos próprios alunos, os visitantes ganhavam um mimo.

Alegrete, conhecer, conviver e valorizar sob o olhar da comunidade escolar do Demétrio Ribeiro estará na praça Getúlio Vargas e calçadão até às 13h. A reportagem esteve visitando o local por volta das 10h, e o movimento era intenso em mais uma atividade inserida na programação de aniversário da cidade.