Aluno da escolinha do Real vai jogar na base do Novo Hamburgo

Aos 15 anos, Murilo foi um dos destaques do time do Flamengo (camisa 5) no último Efipan, iniciou dando os primeiros chutes na TS Sport, foi para a AEC com o professor Alexandre Boherer e há dois anos estava na escolinha do Real com os professores Rodrigo Gasolina e Lunara Fernandes. No futebol de campo Murilo tem passagem pelo Novo Horizonte de Santa Maria.

Desde o dia 10 de outubro, o guri arrumou as malas e foi para Novo Hamburgo, onde em breve avaliação acabou sendo convocado para elenco de competição.

O filho do casal alegretense Anderson Gonçalves Gomes e Barbara Cristiane Ramos da Silveira, já está treinando no grupo para disputar a BG Prime Liga Serrana.

Ele já atuou em três partidas contra as equipes do Caxias, Juventude e Marítimo jogando como volante. Os professores Rodrigo e Lunara estão orgulhosos pela conquista de Murilo. “A escolinha de futsal Real Alegrete ajudou ele a evoluir e poder está nesse clube que ele está hoje. Está muito feliz e realizado em busca de evoluir mais ainda”, destacou a professora Lunara após uma conversa com o atleta via aplicativo de mensagens.

O Murilo é das categorias de base da escolinha do Real, capitão da Sub-15 e atua em jogos da Sub-17, também na qual ele é artilheiro nas duas categorias nos Jogos da Solidariedade. Nós da escolinha ficamos felizes pela sua evolução e poder ajudar ele a buscar seu objetivo. Voa Murilo estamos orgulhosos e na torcida por você”, comentou Lunara.

Fotos: reprodução