Medida protetiva não inibe, e homem retoma perseguição à ex-companheira

A ocorrência foi no bairro Vera Cruz, e a vítima recebeu mensagens intimidadoras, do suspeito.

A mulher disse aos policiais civis que ficou casada cerca de 15 anos com o indivíduo, porém, há dez anos estão separados.

Sem aceitar o fim da relação, o homem mantém uma constante perturbação contra a ex.

Nesta última semana, assim que ele ficou ciente de que o pedido de Medida Protetiva havia sido deferido, o suspeito enviou uma mensagem, (via messenger), para a ex, questionando se o termo também estava “valendo” de forma on-line, entre outros questionamentos.

Imediatamente, a mulher o bloqueou e se deslocou até a Delegacia onde formalizou a denúncia contra o ex. No registro, também, consta que os policiais civis não conseguiram localizar mais detalhes sobre a Medida Protetiva, via Sistema Integrado da polícia.

O registro foi realizado pois a mulher teme por sua integridade.