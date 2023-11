Adote um cão na primeira Feira de Doação de Alegrete

Share on Email

Por mais que ONG OPAA, voluntários e outras entidades trabalhem para evitar a procriação sem controle de cães e gatos em Alegrete, esses animais continuam procriando e sendo abandonados em vários locais da cidade e interior o Município. É uma luta constante lembra, Nara Leite da OPAA para que esses bichinhos não sofram os maus tratos e abandono.

Por isso, no próximo dia 8 de dezembro, busacando mitigar essa situação vai ser realizado pela OPPA, Canil Municipal e clínica Mundo mais animal a primira Feira de doação de animais na EMEI Euclides Lisboa a partir das 16h. O evento ainda terá brinquedos para as crianças e a presença do Papai Noel. – Adote um cão ou gato e tenha mais amor em sua vida, lembrou a ativista da causa animal em Alegrete.